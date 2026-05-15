Сергей Васин назначен исполняющим обязанности ректора ПГУ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Директор департамента кадровой политики Минобрнауки России Алексей Свистунов зачитал приказ о назначении Сергея Михайловича Васина исполняющим обязанности ректора ПГУ с 14 мая на срок не более пяти лет.

Свистунов выразил благодарность Дмитрию Артамонову, который ранее исполнял обязанности ректора, и отметил назначение Александра Гулякова на должность президента ПГУ. Он подчеркнул, что коллектив вуза высоко ценит опыт и профессионализм Гулякова и уверен, что он будет полезен в дальнейшей работе университета.

Алексей Свистунов призвал Сергея Михайловича ориентироваться на достижение результатов и напомнил, что Минобрнауки России готово оказывать поддержку и помощь в решении возникающих вопросов. Он также выразил надежду на активное участие Васина в разработке и реализации проектов, направленных на развитие вуза.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выразил благодарность Минобрнауки России за принятое решение. Он отметил, что Сергей Михайлович является выходцем из университета и хорошо знаком коллективу, что делает его назначение особенно значимым. Мельниченко призвал преподавателей и сотрудников университета поддержать нового и.о. ректора и пообещал свою поддержку всех инициатив университета.

Губернатор также выразил признательность Дмитрию Артамонову и Александру Гулякову за их вклад в развитие ПГУ, системы высшего образования и Пензенской области. Он предложил Александру Дмитриевичу продолжить работу в Совете ректоров и на посту его руководителя, подчеркнув важность его опыта и профессионализма для региона.