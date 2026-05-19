«Джаз Май Пенза – 2026» собрал почти 10 тысяч зрителей

XV фестиваль джазовой музыки «Джаз Май Пенза» привлек около 10 тысяч зрителей.

На Юбилейной площади Пензы выступили детские, молодежные и профессиональные коллективы из Пензы, Заречного, Хвалынска, Саратова, Тольятти и Самары. Весь день гости могли посетить интерактивные зоны, фудкорт, выставку-продажу продукции пензенских мастеров, а также тематические фотозоны и инсталляции.

В Органном зале филармонии Ольга Козелкова, эстрадно-джазовая певица и преподаватель высшей категории, провела мастер-класс по вокально-хоровым дисциплинам.

Ключевым моментом первого дня стал большой вечерний концерт, который прошел в киноконцертном зале «Пенза». Сергей Бычков, временно исполняющий обязанности министра культуры и туризма Пензенской области, обратился к участникам и зрителям с приветственным словом. Он подчеркнул, что за 15 лет фестиваль стал важной площадкой для встреч и общения.

Во второй день фестиваля гости продолжили наслаждаться живой музыкой на Юбилейной площади. В Органном зале филармонии прошел мастер-класс на тему «Вокал и инструментал: разный взгляд на импровизацию».

Финальным аккордом XV фестиваля «Джаз Май Пенза – 2026» стало выступление Дмитрия Носкова, известного российского джазового исполнителя из Москвы. Концерт состоялся в сопровождении симфонического оркестра Губернаторской симфонической капеллы под управлением Вячеслава Филиппенкова, заслуженного артиста Пензенской области.