Губернатор Пензенской области представил планы модернизации инфраструктуры

В обсуждении участвовали представители федеральных министерств и ведомств.

Губернатор Олег Мельниченко выразил благодарность сенаторам и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко за их внимание к проблемам региона. Он подчеркнул, что поддержка Совета Федерации помогает региону уверенно реализовывать масштабные проекты.

Мельниченко отметил, что проблема изношенности коммунальных сетей актуальна для всех регионов страны. Президент и Правительство России поставили задачу ускорить замену сетей, чтобы они не выходили из строя. Хотя это невозможно сделать сразу, этот вопрос требует решения.

За последние пять лет в Пензенской области на модернизацию коммунальных сетей было направлено 4,5 миллиарда рублей, а с 2027 по 2030 годы планируется привлечь еще не менее 4 миллиардов. С 2021 по 2025 годы 170 тысяч жителей региона получили улучшенное водоснабжение. Были построены и отремонтированы 180 артезианских скважин, 280 водонапорных башен, 280 километров водопроводных сетей, 10 каптажей, 11 насосных станций, станция обезжелезивания и 35 километров канализационных сетей.

Губернатор также поблагодарил Президента за списание двух третей задолженности по бюджетным кредитам Пензенской области, что позволило направить более 10 миллиардов рублей на решение важных для жителей вопросов. Эти средства будут направлены на развитие ЖКХ, дорог, общественного транспорта и благоустройство улиц.

Мельниченко обратил внимание на то, что очистные сооружения областного центра были построены около 50 лет назад и не соответствуют современным экологическим требованиям. ООО «Горводоканал» города Пензы разработало проект реконструкции очистных сооружений за счет собственных средств. Однако для реализации проекта необходима поддержка федерального бюджета, так как муниципальный и региональный бюджеты не могут справиться с этой задачей. Губернатор попросил включить Пензенскую область в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

Кроме того, Мельниченко попросил Совет Федерации выделить опережающее финансирование для досрочного завершения строительства школы в Лугометрии, растущем микрорайоне Пензы. На данный момент готовность школы составляет 55%, и работы ведутся с опережением графика. Задача – ввести школу в эксплуатацию к 1 сентября текущего года. Региональный бюджет гарантирует необходимое софинансирование.

Комитет Совета Федерации единогласно поддержал эти инициативы. Олег Мельниченко выразил благодарность за поддержку и подчеркнул, что эти инициативы важны для улучшения качества жизни пензенцев и их детей, а также для создания позитивного настроения в обществе.