Расписание общественного транспорта в Пензе на 9 мая 2026 года: троллейбусы и автобусы будут ездить по другим улицам

Для обеспечения бесперебойного движения пассажирского транспорта в период репетиций и праздничных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Пензе будут внесены временные изменения в маршруты общественного транспорта.

С 8:00 до 16:00 9 мая:

- троллейбусы № 8 не будут ездить;

- троллейбусы № 1 и автобусы № 1Т изменят маршрут с улицы Пушкина на улицы Кулакова, Толстовский путепровод, Гагарина, а затем продолжат движение по своим обычным маршрутам;

- троллейбусы № 2 направятся с улицы Суворова на улицы Толстовский путепровод, Гагарина, Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина и далее по маршруту;

- троллейбусы № 6 поедут с улицы Суворова на улицы 8 Марта, Арбековский путепровод, проспект Строителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

- троллейбусы № 9 и автобусные маршруты № 16, 89 изменят маршрут с улицы Луначарского на улицы Толстовский путепровод, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, проспект Победы и далее по маршрутам.

- троллейбусы № 105 и автобусы № 29 изменят маршрут с улицы Суворова на улицы Толстовский путепровод, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, проспект Победы и далее по маршрутам;

- маршрутки № 55 будут следовать с улицы Луначарского на улицы Толстовский путепровод, Суворова, 8 Марта и далее по маршруту;

- маршрутки № 59 вместо улицы Луначарского поедут по улицам Толстовский путепровод, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева и далее по маршруту;

- маршрутки № 77 направятся с проспекта Строителей на улицы 8 Марта, Карпинского, Окружная, Мира, Ленинградская, Лермонтова, Кирова, Чехова, Суворова, 8 Марта, проспект Строителей и далее по маршруту;

- автобусы № 66 изменят маршрут с проспекта Победы на улицы Беляева, Циолковского, Леонова, Гагарина, Толстовский путепровод, Суворова и далее по маршрутам;

- автобусы № 44 и 70 изменят маршрут с улицы Луначарского на улицы Толстовский путепровод, Гагарина и далее по маршрутам.

- маршрутка № 75 направится с проспекта Победы на улицы Беляева, Циолковского, Крупской, Гагарина, Толстовский путепровод, Суворова, 8 Марта и далее по маршруту.

С 21:00 до 23:00 9 мая:

Троллейбусы № 7 и автобусы № 4, 10, 54, 82с изменят маршрут в прямом направлении с улицы 8 Марта на улицы Карпинского, проспект Победы, Коммунистическая и далее по маршруту. В обратном направлении они поедут с улицы Суворова на улицы Дзержинского, Коммунистическая, проспект Победы, Карпинского, 8 Марта и далее по маршруту.

Троллейбус № 6 в прямом направлении направится с проспекта Победы на улицы Коммунистическая, Суворова и далее по маршруту. В обратном направлении он поедет с улицы Суворова на улицы Дзержинского, Коммунистическая, проспект Победы и далее по маршруту.