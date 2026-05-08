Доктор из Пензы подсказывает, как жить долго, оставаясь здоровым

Активное долголетие — это не миф и не удел избранных. Это результат осознанного выбора и полезных привычек, которые доступны каждому. Сохранять бодрость, ясный ум и радость жизни можно в любом возрасте, если следовать простым, но эффективным правилам.
В рамках недели здорового долголетия главный гериатр Пензенской области Ольга Мусаилова рассказала, как оставаться энергичным в любом возрасте.
«И в пожилом возрасте жизнь может быть полноценной, насыщенной, то есть практически такой же активной, как и в предыдущие годы. Жить долго, оставаясь здоровым и активным, – посильная задача. Да и начать путь к долголетию никогда не поздно», — говорит врач.
1. Двигайтесь каждый день.
Физическая активность — основа здоровья. Не обязательно ставить рекорды. Достаточно ежедневной прогулки, утренней зарядки, плавания или йоги. Главное — регулярность.
2. Сбалансируйте рацион.
Ваша тарелка должна быть яркой и разнообразной. Овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирный белок (рыба, птица, бобовые) и полезные жиры — вот фундамент энергичности.
3. Контролируйте водный баланс.
С возрастом чувство жажды притупляется. Возьмите за правило пить чистую воду в течение всего дня, не дожидаясь сухости во рту.
4. Тренируйте мозг.
Чтение книг, изучение иностранных языков, решение головоломок, освоение новых навыков — всё это создаёт новые нейронные связи и служит профилактикой возрастных изменений мозга.
5. Высыпайтесь.
Качественный сон — это время для восстановления организма. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, проветривайте комнату и за час до сна откажитесь от гаджетов.
6. Найдите занятие по душе.
Хобби, которое приносит удовольствие, — мощный источник позитивных эмоций. Будь то садоводство, рисование, танцы или волонтёрство, важно чувствовать свою вовлечённость.
7. Общайтесь и оставайтесь на связи.
Социальная изоляция — один из факторов риска для здоровья. Встречайтесь с друзьями, звоните родным, участвуйте в жизни сообщества.
8. Регулярно проходите обследования.
Профилактика — лучшее лечение. Ежегодный чек-ап у терапевта и профильных специалистов поможет вовремя выявить возможные проблемы.
9. Управляйте стрессом.
Хронический стресс истощает ресурсы организма. Найдите свой способ расслабления: медитация, прогулки на природе, дыхательные практики или просто любимая музыка.
10. Откажитесь от вредных привычек.
Курение и злоупотребление алкоголем ускоряют процессы старения. Сделайте выбор в пользу здоровья.
11. Будьте на позитиве.
Оптимизм и умение радоваться мелочам напрямую влияют на самочувствие. Учитесь находить хорошее в каждом дне.
12. Ставьте цели.
Наличие планов и стремлений наполняет жизнь смыслом. Неважно, насколько глобальна цель — освоить новый рецепт или спланировать путешествие, главное — двигаться вперёд.
«Активное долголетие начинается сегодня. Внедрите эти правила в свою жизнь постепенно, и вы почувствуете прилив сил и энергии», — завершает свои удивительные советы пензенский доктор.