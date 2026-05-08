В Пензенской области обсудили профилактику кризисных состояний подростков

Мероприятие прошло под руководством прокурора региона Дмитрия Горшкова, в нем приняли участие руководители правоохранительных органов, представители органов власти и Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области.

Участники совещания отметили успехи в профилактике преступлений и подчеркнули необходимость усиления работы по предотвращению других форм деструктивного поведения, включая вовлечение детей и молодежи в диверсионные и террористические действия.

Глава региона лично контролирует вопросы профилактики, и результаты ежемесячно обсуждаются на заседаниях правительства Пензенской области. В каждом кризисном случае участвуют педагоги, психологи и представители правоохранительных органов.

Ключевым направлением борьбы с деструктивным поведением в детской и молодежной среде является военно-патриотическое воспитание и привлечение молодежи к общественной деятельности.

Олег Мельниченко отметил, что одной из главных задач органов власти является формирование у людей системы ценностей, чтобы у подростков был смысл жизни.

В Пензенской области активно участвуют в жизни региона 120 тысяч молодых людей. В регионе действуют 218 патриотических объединений, 28 зональных центров и 76 военно-патриотических клубов, в которых постоянно участвуют более 17 тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что дети, вовлеченные в патриотические проекты, чувствуют себя нужными и значимыми, поэтому данное направление будет усилено.

По итогам совещания был принят ряд решений, которые прокуратура Пензенской области взяла под контроль.