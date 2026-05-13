Фото предоставлено компанией.

Холдинг «Маяк» постоянно развивается, и потребность в электроэнергии растет с каждым годом. Для удовлетворения этих нужд несколько лет назад была построена газотурбинная электростанция ГТУ ТЭЦ ООО «Маяк-Энергия» мощностью 15 МВт. Однако текущих мощностей сегодня уже недостаточно, поэтому был разработан проект и на сегодня осуществлена поставка дополнительного генерирующего оборудования, изготовленного государственной компанией Китая CNPC Jichai.

Как пояснил руководитель компании Максим Корольков, работы будут идти в два этапа. Во время первого планируется ввести в эксплуатацию две газопоршневые установки суммарной мощностью 4 МВт — это позволит увеличить установленную мощность генерирующего оборудования до 19 МВт. На втором этапе планируется установка еще двух аналогичных агрегатов. Реализация проекта позволит достичь общей мощности 23 МВт. Новые установки будут обладать высокой экономичностью, а также низким уровнем выбросов.

Холдинг «Маяк» расширяет энергомощности

«Пробные пуски запланированы на июль, а в августе электростанция будет готова к полноценной работе», — резюмировал Максим Корольков.

Напоминаем вам, что «Маяк» является одним из крупнейших предприятий и налогоплательщиков региона. Продукция холдинга известна далеко за пределами области, а работа компании не раз отмечалась как губернатором Олегом Мельниченко и правительством, так и на многочисленных выставках и форумах. Модернизация электростанции позволит «Маяку» вносить еще более весомый вклад в экономику Сурского края.