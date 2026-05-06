В Пензе увековечили память заслуженного работника культуры Ивана Балалаева

Иван Дмитриевич возглавлял ЦПКиО им. Белинского с 1969 по 2000 год. За это время парк прошел значительную реконструкцию и стал одним из лучших в стране. Балалаев не только руководил учреждением, но и лично разработал 10 аттракционов для него. Под его руководством действовало единственное в России конструкторское бюро парка.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали представители городской администрации, начальник управления культуры Анна Нестерова, директор парка Елена Савельева, ветеран культуры Петр Лощинин и внучка Ивана Дмитриевича Ольга Синицина.

Елена Савельева сказала, что Иван Дмитриевич создал не просто зеленую зону, а настоящий уголок отдыха для всех посетителей. В парке можно прогуляться по тенистым аллеям, насладиться свежим воздухом, покататься на аттракционах и поднять настроение.

Отметим, что в 2026 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Инфраструктура для жизни» парк Белинского продолжит обновляться. Планируется благоустроить входную группу со стороны улицы Лермонтова, заменить асфальт на декоративную плитку на аллеях Белинского, Молодежной и Пионерской. Также будет создана новая детская игровая площадка, обновлено освещение и установлены малые архитектурные формы.