Олег Мельниченко возглавил региональное отделение Российского военно-исторического общества

Российское военно-историческое общество было создано в 2012 году по указу президента Владимира Путина и продолжает традиции Императорского Русского военно-исторического общества, существовавшего с 1907 по 1914 годы.

С приветственным словом выступил заместитель председателя общества Николай Овсиенко, который отметил важность военно-патриотического воспитания в Пензенской области и выразил благодарность собравшимся за их любовь к истории Отечества.

Основным вопросом повестки стало избрание председателя регионального отделения. Николай Овсиенко зачитал решение Президиума Центрального совета общества, рекомендовавшего кандидатуру Олега Мельниченко на эту должность. Голосование прошло открыто, и кандидатура губернатора была поддержана единогласно.

Олег Мельниченко выразил благодарность за доверие и обозначил планы работы регионального отделения. В текущем году под эгидой общества планируется проведение 8-й Всероссийской научной конференции, юбилейного историко-культурного фестиваля «Золотаревское городище» и военно-исторического фестиваля «Торуёвское городище».

Особое внимание было уделено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Мельниченко рассказал о документально-игровом фильме «Приказано жить», посвященном партизанскому отряду Алексея Черткова, который был снят в 2023 году при поддержке общества. Фильм получил более 30 наград на всероссийских и международных фестивалях и имеет прокатное удостоверение в России и Беларуси.

Также губернатор сообщил о продолжении проекта «Земляки», направленного на увековечение выдающихся деятелей Пензенской области. В ближайшее время планируется создание мемориала руководителям региона с 1939 по 1962 год и открытие музея Валерия Канакина, легендарного командира отряда «Альфа» и Героя России, в новой школе.

Олег Мельниченко подчеркнул важность вовлечения молодежи, школьников и студентов в работу общества, отметив, что будущее страны зависит от воспитания подрастающего поколения.