Олег Мельниченко рассказал о развитии Пензенского центра реабилитации

Губернатор сообщил, что на модернизацию центра выделено более 160 миллионов рублей бюджетных средств. Основная цель – не только обновить здание, но и повысить профессиональный уровень центра и качество предоставляемых услуг, включая помощь участникам специальной военной операции и молодым инвалидам.

Центр был открыт в 2002 году, и с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Общая площадь работ составит более 2 тысяч квадратных метров, а количество койко-мест увеличится до 28.

На объекте планируется замена всех инженерных систем (водоотведение, электроснабжение, отопление, вентиляция), оконных и дверных блоков, расширение дверных проемов, утепление фасада, ремонт кровли и благоустройство территории.

Губернатор отметил, что работы по утеплению фасада уже завершены, ведется монтаж панелей и обновление кровли. Системы отопления и электроснабжения модернизированы, идет отделка помещений.

«Ремонт планируем завершить в этом году, и со следующего года центр начнет работу в новом формате», – заявил Олег Мельниченко.

Стационарное обслуживание будет дополнено полустационарным. Услуги комплексной реабилитации и абилитации будут предоставляться инвалидам старше 18 лет трудоспособного возраста в соответствии с новыми стандартами, утвержденными Минтрудом России.

В стационарном отделении появится новый перечень услуг для военнослужащих, признанных инвалидами в ходе специальной военной операции. Будут индивидуально разработаны программы комплексной реабилитации и абилитации.

В полустационарном отделении будет организовано социальное сопровождение людей с инвалидностью, включая работу с молодыми инвалидами.

«Для социальной адаптации молодых людей мы откроем трудовые мастерские, проведем занятия по ведению быта и адаптивным видам спорта, тренинги по выбору профессии, созданию бизнес-проектов и развитию творческих способностей, а также организуем встречи с интересными людьми», – сообщил Олег Мельниченко.