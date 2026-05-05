Владимир Путин провел встречу с Артемом Здуновым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. В ходе беседы обсуждались ключевые показатели развития региона, меры социальной поддержки, а также участие субъекта в федеральных инициативах.

Открывая встречу, глава государства поинтересовался текущими результатами работы. «Добрый день! Чем порадуете, Артем Алексеевич!» — обратился он к руководителю региона.

Здунов сообщил, что доклад структурирован по двум направлениям: текущая социально-экономическая ситуация в Мордовии и деятельность комиссии Государственного совета по направлению «Семья», которую он возглавляет.

По его словам, регион, как и другие субъекты страны, участвует в обеспечении задач специальной военной операции, в том числе через поддержку военнослужащих и их семей. Отдельное внимание уделяется вопросам реабилитации и трудоустройства возвращающихся. В регионе действует программа «Герои среди СВОих», ориентированная на адаптацию участников СВО.

Также Мордовия участвует в восстановлении инфраструктуры в Херсонской области, курируя один из районов и взаимодействуя с Агентством стратегических инициатив.

Здунов отметил работу с молодежью, включая проекты, направленные на патриотическое воспитание. В частности, в регионе был установлен бюст адмиралу Федору Ушакову.

В ходе встречи обсуждалось состояние региональных финансов. По словам главы Мордовии, за последние годы удалось существенно снизить долговую нагрузку и увеличить собственные доходы бюджета. Президент подтвердил положительную динамику, отметив рост инвестиций, промышленного производства и восстановление сельского хозяйства: «Я вижу. У вас инвестиции в приличном состоянии находятся, рост промышленного производства, восстанавливается сельское хозяйство».

Здунов привел данные о росте валового регионального продукта и промышленного производства, а также отметил реализацию пятилетней программы социально-экономического развития, в рамках которой создана особая экономическая зона.

Отдельно рассматривались показатели розничной торговли, развитие предпринимательства и уровень заработной платы. Глава региона указал на необходимость дальнейшего роста доходов в бюджетной сфере.

В промышленности отмечено развитие вагоностроения, в том числе компании «РМ Рейл», а также фармацевтической отрасли. В сельском хозяйстве зафиксирован рост производства зерновых культур, а также развитие животноводства.

В социальной сфере обсуждались вопросы здравоохранения, включая участие региона в программах по борьбе с онкологическими заболеваниями и развитие медицинской инфраструктуры. В Мордовии ведется строительство онкологического центра. «Это надо сделать обязательно», — подчеркнул президент.

Кроме того, затрагивались вопросы обращения с отходами, строительства жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного фонда.

В завершение встречи Здунов сообщил о намерении участвовать в предстоящих выборах главы региона и попросил поддержки. Президент отметил в целом положительные результаты работы руководства республики, подчеркнув при этом необходимость учитывать мнение жителей. «Я хочу пожелать Вам успехов», — сказал Путин.

Он также обратил внимание на необходимость улучшения демографических показателей, в частности уровня рождаемости, и призвал продолжать работу по ключевым социальным направлениям.