В 2024 году в Пензе отремонтируют более 40 километров дорог

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщил губернатор Олег Мельниченко, Пензенская область не раз становилась одним из регионов-лидеров по исполнению работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря нацпроекту, в Сурском крае удается привести в порядок дороги и мосты, которыми никто не занимался десятилетиями.

Ремонт дорог продолжится и в будущем году. В частности, в Пензе в 2024 году планируют привести в порядок 88 улиц в Первомайском, Октябрьском и Железнодорожном районах – это более 40 километров полотна.

- К тому же, намечено завершить работы на транспортной развязке 624 км автомобильной дороги М-5 Урал. Всего по линии БКД реконструируем 106 автотранспортных объектов, - рассказал губернатор.

Работы запланированы и в районах области. В частности, в Засечном приведут в порядок улицу Мясницкую и Прибрежный бульвар. На территории Богословского сельсовета отремонтируют автомобильную дорогу местного значения и тротуар на улице Советской.

В Заречном починят участок от проспекта Мира до КПП №6, обновят улицу Восточную и участок проезжей части на проспекте 30-летия Победы, обустроят сеть наружного освещения на улице Транспортной.

В Нижнем Ломове специалисты проведут реконструкцию моста через реку Ломовку на улице Красноармейской.

В перечень ремонтируемых объектов вошли автодороги в Сосновоборском, Камешкирском, Городищенском, Пензенском, Башмаковском, Иссинском районах. Кроме того, будет проводиться реконструкция моста в Спасском районе.