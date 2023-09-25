Александр Басенко поручил ограждать участки, где провалился асфальт

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Как отметил глава города Александр Басенко, ситуация с культурой организации вскрышных работ начала исправляться в лучшую сторону. Однако по-прежнему остаются проблемы с провалами на пешеходных зонах. В качестве примера градоначальник привел перекресток улицы Металлистов и проезда Баумана, где на тротуаре провалился асфальт.

Александр Басенко отметил, что в первую очередь в таких случаях надо ограждать опасное место. Этим должна заниматься ресурсоснабжающая организация или МБУ «Пензавтодор», если найти владельца сетей сразу не удалось.

Городское управление ЖКХ продолжает контролировать благоустройство после вскрышных мероприятий. Так, с начала года ресурсоснабжающими организациями было восстановлено 2214 объектов, из них 1146 – с асфальтобетонным покрытием и 1068 – с грунтовым. В отношении компаний, которые пренебрегли благоустройством, были составлены 142 протокола об административных правонарушениях.

- Информацию с динамикой за неделю по восстановлению благоустройства подготовьте к следующей планерке, погодные условия позволяют ресурсоснабжающим организациям активно вести работы в этом направлении, – подытожил градоначальник.