В Пензе не планируют пускать общественный транспорт между Кривозерьем и Терновкой

Фото: ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»

Открытие после реконструкции улицы 40 лет Октября не только обрадовало водителей, получивших удобную развязку и широкую дорогу, но и позволило гражданам без автомобиля снова вернуться к теме прямого транспортного сообщения между микрорайонами Терновка и Кривозерье.

Сейчас добраться из одного в другой можно только с пересадкой. Не смертельно, но довольно долго: в часы пик, когда даже в автобусы бывает сложно протиснуться, дорога в данном направлении может занять час, а то и полтора.

Ранее в числе причин, по которым пуск прямого транспорта между Терновкой и Кривозерьем был невозможен, называли проблемы с улицей 40 лет Октября: до строительства новой развязки узкий проезд под железнодорожными путями часто становился причиной заторов на участке.

Теперь, когда проблема решена, граждане снова просят пустить автобусы или хотя бы маршрутки в данном направлении. Но, как заявили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», этого не случится. К большому сожалению.

«В целях перемещения между данными микрорайонами Вы можете воспользоваться маршрутами регулярных перевозок с осуществлением не более одной пересадки. Транспортное сообщение на основании принципов пересадочности соответствует требованиям законодательства. Соединить все микрорайоны города беспересадочными маршрутами не представляется возможным и экономически нецелесообразно», - отметили в организации.