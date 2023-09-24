В Городе Спутнике состоялся фестиваль «Скандинавской ходьбой к активному долголетию»

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечают врачи, скандинавская ходьба является одним из наиболее доступных видов физической активности. Она не требует дорогого инвентаря и не предполагает сильные нагрузки, благодаря чему данный вид спорта очень популярен у старшего поколения.

Накануне любители скандинавской ходьбы со всего региона собрались в Городе Спутнике. От имени губернатора их поприветствовала министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева:

- Благодарю всех участников за любовь к спорту, которую вы собственным примером прививаете детям и внукам.

Гостей и участников праздника познакомили с членами команды Пензенской области, которая примет участие в Спартакиаде пенсионеров России. Соревнования будут проходить с 27 сентября по 2 октября в Санкт-Петербурге. Ветеранам спорта вручили комплект спортивной экипировки и пожелали удачного выступления.

После этого участники фестиваля размялись под руководством Заслуженного работника физической культуры Российской федерации Виктора Полюхина и отправились на старт. Спортсмены старшего возраста преодолели дистанцию в три километра. Затем на старт вышли дети. Ребята из детского сада «Солнышко», а также учащиеся школы МБОУ СОШ №1 села Засечное прошли 400 метров.

Участница фестиваля Любовь Саранцева призналась, что не расстается с палками для скандинавской ходьбы и в повседневной жизни.

- Пеший переход прошел отлично, нисколько не устала, получила заряд бодрости. Я очень люблю скандинавскую ходьбу, с палками не расстаюсь ни на день, - сказала она.

Все участники фестиваля получили грамоты и приятные подарки.