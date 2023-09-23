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Общество23 сентября 2023 11:00

В Мордовии наградили машиностроителей

Торжественное мероприятие, приуроченное к профессиональному празднику, состоялось в пятницу, 22 сентября, в Доме Республики
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Главы РМ

К собравшимся обратился глава республики Артем Здунов. Он отметил, что машиностроительный комплекс является ключевым звеном отечественной и республиканской индустрии.

- Мы наращиваем наш инвестиционный потенциал, производственные программы. Но людей на предприятиях все еще не хватает, поэтому мы обсуждаем с Минпромторгом и Минпросвещения вопросы своевременной подготовки кадров, - заявил глава республики.

Артем Здунов перечислили предприятия Мордовии, которые вносят весомый вклад в экономику региона: в их числе «Рузхиммаш», «Эпромет», «Электровыпрямитель», «Цветлит». В зоне особого внимания - реализация 25 крупных инвестпроектов, в том числе в рамках создаваемой особой экономической зоны.

Глава Мордовии поблагодарил представителей отрасли за добросовестный труд и отметил престиж этой профессии. Лучшим работникам машиностроительного комплекса были вручены государственные награды.

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