В Пензе завершается реконструкция бактериологической лаборатории

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Напоминаем вам, что ранее из регионального бюджета на реконструкцию и приобретение необходимого медицинского оборудования для бактериологической лаборатории Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко было выделено более 20 миллионов рублей.

Как рассказал главный врач больницы Александр Никишин, реконструкция помещения для будущей лаборатории уже завершена.

- На данный момент ведутся работы по установке, запуску и вводу в эксплуатацию нового оборудования, - отметил он.

В лаборатории будут установлены автоматическая средоварка стоимостью четыре миллиона рублей, ламинированные боксы, дезары и термостаты.

- Все это позволит ускорить идентификацию микроорганизмов и постанову диагноза, повысить точность клинического диагноза, что позволит быстрее назначать пациентам правильную терапию, - подчеркнул главврач.

Бактериологическая лаборатория областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко почти 30 лет работает как самостоятельное отделение и ей принадлежит ведущая роль в профилактике и лечении инфекционных заболеваний.