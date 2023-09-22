Почти всех отравившихся студентов Краснослободского колледжа готовят к выписке

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Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о состоянии студентов Краснослободского колледжа, которые накануне были госпитализированы в различные больницы региона с признаками отравления бытовым газом. По его словам, 34 из 37 пострадавших готовятся к выписке. Еще три человека. Госпитализированные в Ковылкинский район и Саранск, пока останутся в больницах. Их состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.

Кроме того, специалиста Роспотребнадзора изучили пробы воздуха, собранные накануне на территории колледжа, а также на газораспределительной станции, расположенной недалеко. Глава региона сообщил о результатах экспертизы:

«Превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено», - отметил Артем Здунов.

Что же стало причиной отравления нескольких десятков человек, устанавливает следствие. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем вам, что днем 21 сентября в Краснослободском колледже отравились 37 человек в возрасте от 16 до 20 лет. Многим из ребят было настолько плохо, что они не могли даже стоять на ногах.