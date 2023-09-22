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Происшествия22 сентября 2023 8:00

Число отравившихся газом в медколледже в Краснослободске достигло 37

Все пострадавшие были госпитализированы, двое находятся в состоянии средней тяжести
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Пострадавшие были госпитализированы в различные больницы республики.

Пострадавшие были госпитализированы в различные больницы республики.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, большая часть пострадавших – это студенты колледжа от 16 до 20 лет. Все 37 пациентов были госпитализированы. 34 из них находятся в Краснослободской больнице, один – в Ковылкинской (его состояние оценивается как удовлетворительное), двое, в средне-тяжелом состоянии, были перевезены в Саранск.

Помощь пострадавшим в Краснослободской больнице оказывают главный токсиколог республики Кирилл Левкин и другие специалисты из столицы Мордовии.

В Самом колледже, где произошло ЧП, проведены необходимые экспертизы. На основе их результатов будет вынесено заключение о произошедшем.

Напоминаем вам, что днем 21 сентября в Краснослободском медицинском колледже студенты и преподаватели почувствовали резкий запах газа. Почти сразу же находящимся внутри начало становиться плохо. Пострадавшие начали обращаться к врачам.

В то же время жители Краснослободска жаловались на то, что запах газа чувствуется по всему городу. «Газпром газораспределение Саранск объяснил это тем, что данный запах образовался вследствие пускания по ГРС одоранта.

По факту отравления студентов и сотрудников колледжа завели уголовное дело.

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