Булат Хайрутдинов назначен Руководителем Администрации Главы Республики Мордовия

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Булат Фирдинатович родился в 1989 году в г. Набережные Челны Татарской АССР. В 2011 году окончил Российскую академию правосудия по специальности «Юриспруденция», в 2015 г. - Институт экономики, управления и права (г. Казань), магистратуру по направлению «Экономика», отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в Министерстве экономики Республики Татарстан, где на различных должностях, в т.ч. начальника юридического отдела, начальника Управления территориального развития, работал до 2018 года. С 2018 по 2020 годы - советник Председателя Правительства Республики Дагестан.

С декабря 2020 года - Первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия, с мая 2021 года - Первый заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия.

Награждён Благодарностью Президента Российской Федерации, Благодарностью Министра экономического развития Российской Федерации. Заслуженный юрист Республики Мордовия.

Женат, воспитывает сына и дочь.