Олимпийский чемпион Александр Большунов стал аспирантом ПГУ

Фото: Пресс-служба ПГУ

Александр Большунов был зачислен в Институт физической культуры и спорта ПГУ 21 сентября. С поступлением его поздравили президент ПГУ Владимир Волчихин и директор ИФКиС Елена Дворянинова.

С Пензенским государственным университетом именитого спортсмена, родившегося в Брянской области, связывает многое: поступив сюда в 2017 году, уже через год, на Олимпийских играх в Южной Корее, Александр завоевал три «серебра» и одну «бронзу». Продолжая учебу в пензенском вузе, спортсмен завоевал все больше наград на соревнованиях всероссийского и мирового уровней. В 2021 году Большунов окончил бакалавриат, а летом 2023 года защитил диплом в магистратуре по специальности «Педагогическое образование (физкультурное образование)».

В этом году спортсмен принял решение продолжать обучение в ПГУ, успешно сдав экзамены и поступив в аспирантуру.

- Совмещать спортивную карьеру и научную работу не только можно, но, я считаю, нужно. Новые знания, исследовательская деятельность - это крайне важный фактор для развития спортивного мышления и выработки методики тренировочного процесса. Ну и конечно, это фундамент будущей профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта. Я уже хорошо знаю, что в Институте физической культуры и спорта ПГУ смогу достичь поставленных целей, - заявил Александр Большунов.