По факту падения самолета под Пензой завели уголовное дело

Фото: Пресс-служба Центрального МСУТ СК России

ЧП произошло днем, 20 сентября, в окрестностях деревни Князь-Умет. В результате падения легкомоторного самолета марки Х-32 «Бекас» его пилот, мужчина 57 лет, получил травмы и скончался на месте происшествия.

Накануне место падения посетили сотрудники транспортной прокуратуры и органов следствия. По факту было заведено уголовное дело.

Причина случившегося пока выясняется, следствие рассматривает в качестве приоритетных вервий неисправность самолета, ошибку пилотирования или резкое ухудшение самочувствия пилота. По предварительным данным, полет совершался без разрешения, а сам самолет не имел свидетельства о летной годности судна.

Сейчас следователи Центрального МСУТ СК России продолжают опрашивать свидетелей. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле руководства Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.