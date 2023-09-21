Евгения Бочкарева с гимнастками провели с сенаторами зарядку

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

К разминке были приглашены Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, её коллеги-сенаторы, а также представители Заксобрания Пензенской области, молодёжного парламента, общественного совета при Минспорта региона.

Зарядку провели Евгения Бочкарева и сборная команда региона по эстетической гимнастике «Сура».

На футбольном поле спортивного комплекса под открытым небом участники мероприятия выполнили доступные для базового уровня физической подготовки упражнения, зарядились энергией и бодростью на весь день. «Площадка очень хорошая, мы сегодня на практике ощутили всю её прелесть, она удобная, компактная. Мы понимаем, что за этим будущее. Здесь хороший инвентарь, есть оборудование для силовых упражнений», - отметила Инна Святенко.

«Мы говорим о развитии физической культуры. Всегда есть показатели, на которые нужно выйти по количеству людей, которые занимаются физической культурой. Поэтому важно, чтобы были созданы условия для занятий, объекты, куда хочется приходить и развиваться физически», - добавила она.

В Пензенской области в 2023 году в рамках федерального проекта «Бизнес спринт. Я выбираю спорт» созданы две «умные площадки». Вторая находится в микрорайоне «Заря». Особенность спортивных объектов – наличие точки доступа к wi-fi и qr-кодов на тренажерах.

«Отличная опция с qr-кодом. Отсканировав его, можно узнать производителя тренажера, изучить технику упражнения. Это очень удобно для тех, кто просто прогуливается рядом и может позаниматься физкультурой. Уверена, что нужно делать больше таких площадок», - отметила сенатор РФ от Пензенской области Юлия Лазуткина.

В перерыве между физическим упражнениями представители Совета Федерации пообщались с молодыми парламентариями, обсудили проекты, над реализацией которых трудятся пензенцы, дали напутствие на дальнейшую работу.

«Мы обменялись законодательными инициативами, которые возможны и интересны для молодёжи. А обсуждение завершили командными спортивными играми», - подвела итог Инна Святенко.

Делегация Совета Федерации работает в Пензенской области в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор».

В его рамках сенаторы посещают в течение пяти дней регионы России, в которых изучают позитивный опыт работы в социальной сфере. В «социальный маршрут» входят Рязанская, Пензенская, Саратовская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая области.