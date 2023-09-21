В Саранске синтезирована субстанция препарата от сахарного диабета и ожирения

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Это первый отечественный препарата группы «глутидов» для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа, избыточной массой тела и ожирением, а также для профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений, ассоциированных с этими заболеваниями.

Новая линейка включает в себя препараты, которые позволят закрыть возникший еще в прошлом году дефицит аналогичных средств из-за прекращения поставок от единственного производителя, отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

Одно из средств выпускается в виде предварительно заполненного шприца-ручки, 18 сентября оно получило регистрационное удостоверение и поступит в аптеки во второй декаде октября. Ещё два препарата находятся на стадии государственной регистрации.

В ходе презентации было отмечено, что компания «Промомед» выпускает новые препараты в партнерстве со своими фармацевтическими предприятиями в регионах.

Председатель совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый отметил, что Саранский завод «Биохимик» - основная производственная площадка, где синтезирован новый препарат для лечения пациентов с сахарным диабетом и ожирения. Уже с середины октября он поступит в систему здравоохранения РФ.

Препарат выпускается в сотрудничестве с заводом «Медсинтез» в Свердловской области. Это прекрасный пример межрегиональной кооперации, выстраивания взаимодействия внутри индустрии для обеспечения лекарственной безопасности страны.