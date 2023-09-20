Под Пензой самолет упал, зацепившись за линию электропередач

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Как рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел сегодня, 20 сентября, около 16:10. Легкомоторный самолет «Бекас» упал в окрестностях села Князь-Умет Пензенского района. Обстоятельства и причины падения устанавливаются.

По неподтвержденной пока информации, самолет выполнял сельскохозяйственные работы. В какой-то момент судно зацепило линию электропередач и упало. Как рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, пилот упавшего самолета погиб.

На месте происшествия работают заместитель Пензенского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа Пензенского ЛО МВД России на транспорте, следователи. Обстоятельства случившегося выясняются.

«Пензенская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в пресс-службе ведомства.