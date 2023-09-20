Пензенский областной суд оставил Рамилю Искандер под стражей

Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер оставят под стражей. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Сайт KP.RU уже сообщал о том, что несколькими неделями ранее артистку задержали в Москве. Во время обыска в ее квартире, а также автомобиле было найдено почти два килограмма мефедрона. Ряд источников также сообщал о том, что у артистки обнаружили и небольшую дозу амфетамина и кокаина.

Близкие Рамили после ее задержания рассказали, что в последнее время женщина испытывала финансовые трудности. По их словам, артистка собирала деньги на лечение своей матери от рака: ей даже пришлось продать квартиру. Но то, что Искандер может быть замешана в чем-то криминальном, они не верят, говорят, что ее, скорее всего, подставили.

31 августа Искандер была помещена под стражу в СИЗО в Пензе до 21 октября, по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, и п. «г» ст. 228.1 УК РФ. Сегодня во время заседания защитник артистки попросил смягчить меру пресечения, но областной суд его просьбу не удовлетворил.

«Хисамовой Рамиле избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 22 суток. Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения», - отметили в пресс-службе.

ДОСЬЕ «КП»

Рамиля Искандер (настоящая фамилия – Хисамова) – российская актриса театра, кино и дубляжа.

Русскому зрителю она известна по роли второй жены Ивана Грозного в фильме «Царь» Павла Лунгина, а также Зинаиды Кириенко в сериале «Людмила Гурченко». Помимо этого, Рамиля также озвучивала в русском дубляже героинь многих фильмов и игр.

В 2021 году Рамиле Искандер было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.

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