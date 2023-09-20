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Происшествия20 сентября 2023 13:20

Пензенский областной суд оставил Рамилю Искандер под стражей

Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения была оставлена без удовлетворения
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер.

Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер оставят под стражей. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Сайт KP.RU уже сообщал о том, что несколькими неделями ранее артистку задержали в Москве. Во время обыска в ее квартире, а также автомобиле было найдено почти два килограмма мефедрона. Ряд источников также сообщал о том, что у артистки обнаружили и небольшую дозу амфетамина и кокаина.

Близкие Рамили после ее задержания рассказали, что в последнее время женщина испытывала финансовые трудности. По их словам, артистка собирала деньги на лечение своей матери от рака: ей даже пришлось продать квартиру. Но то, что Искандер может быть замешана в чем-то криминальном, они не верят, говорят, что ее, скорее всего, подставили.

31 августа Искандер была помещена под стражу в СИЗО в Пензе до 21 октября, по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, и п. «г» ст. 228.1 УК РФ. Сегодня во время заседания защитник артистки попросил смягчить меру пресечения, но областной суд его просьбу не удовлетворил.

«Хисамовой Рамиле избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 22 суток. Просьба защитника об избрании более мягкой меры пресечения оставлена без удовлетворения», - отметили в пресс-службе.

ДОСЬЕ «КП»

Рамиля Искандер (настоящая фамилия – Хисамова) – российская актриса театра, кино и дубляжа.

Русскому зрителю она известна по роли второй жены Ивана Грозного в фильме «Царь» Павла Лунгина, а также Зинаиды Кириенко в сериале «Людмила Гурченко». Помимо этого, Рамиля также озвучивала в русском дубляже героинь многих фильмов и игр.

В 2021 году Рамиле Искандер было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации.

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