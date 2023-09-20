Пензенские врачи помогли трехмесячному ребенку с редкой болезнью

Совсем скоро маленького пациента выпишут из больницы. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова поступил трехмесячный ребенок. Состояние младенца было тяжелым: высокая температура, поражение губ, глаз и сосудов, питающих сердце.

В ходе осмотра врачи больницы заподозрили, что у малыша редкая болезнь – так называемый «Синдром Кавасаки». Он был открыт японцем Томисаку Кавасаки в 1967 году. У 15-25% детей в процессе развития заболевания образуются аневризмы коронарных артерий, которые могут привести к тромбозам или стенозам коронарных артерий. Предполагается, что болезнь имеет инфекционное происхождение, но синдром Кавасаки пока еще мало изучен, чтобы говорить наверняка.

Как рассказал главный внештатный детский специалист по инфекционным заболеваниям Иван Прокофьев, в нашей области данная болезнь впервые была диагностирована у такого юного пациента: обычно ее обнаруживают у двухлетних детей (чаще всего, мальчиков).

Благодаря пензенским врачам, сейчас здоровью малыша ничего не угрожает. Его состояние оценивается, как стабильное. У ребенка восстановился аппетит, и он уже начал прибавлять в весе. Скоро малыш будет выписан домой.