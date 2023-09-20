Пензенские атлеты завоевали медали на Московском марафоне

Фото: сообщество «Московский марафон» в социальной сети «ВКонтакте»

Московский марафон состоялся 17 сентября 2023 года. Маршруты забега 42,2 и 10 км проходили по центру столицы.

По информации пресс-службы регионального Минспорта,пензенские спортсмены завоевали 2 медали.

В забеге на 42 км Дмитрий Неделин занял первое место с результатом 2.14.01. Первый тренер Дмитрия – Виктор Кузнецов.

Фото: личный архив спортсмена

Алексей Трошкин стал бронзовым призером, пробежав дистанцию за 2.16.13. Тренировал атлета Андрей Винокуров.

Всего в забеге приняли участие 38 тысяч человек из России, Казахстана, Белоруссии и других стран.