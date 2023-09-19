На фестивале «Маскерадъ» пензенцам покажут «Формулу любви» и «Тень»

Коллектив областного драматического театра покажет зрителям спектакль «Конец бессмертию!» (фото: пресс-служба театра)

Фестиваль состоится в Пензе уже в пятый раз. Свои спектакли зрителям покажут коллективы из нашего и соседних регионов. Тема постановок в этом году – фантастика. А это значит, что зрителей ждут спектакли, в которых будут присутствовать мистика и чудеса.

Начнет фестиваль Саратовский академический театр драмы имени И. А. Слонова: 19 октября он покажет на большой сцене сказку для взрослых «Тень» по пьесе Евгения Шварца.

20 октября на большой сцене местная труппа сыграет пьесу «Конец бессмертию!» по пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса». 21 октября на малой сцене коллектив драматического театра представит камерный моноспектакль «Телефонный разговор» по рассказу Кира Булычева «Можно попросить Нину?».

Вечером 21 октября на большой сцене выступит Театр юного зрителя города Заречного с фэнтезийной притчей «Собаки-якудза» по пьесе Юрия Клавдиева.

22 октября Калужский областной драматический театр покажет на малой сцене постановку Отчаянные мечтатели» научно-фантастической повести Константина Циолковского «Вне Земли».

23 октября театралов приглашают на спектакль Тамбовского государственного академического драматического театра «Формула любви» (по киносценарию Григория Горина).

24 октября в исполнении московского театра «Школа драматического искусства» зрители увидят романтическую постановку «Рыбак и его душа» по сказке Оскара Уайльда.

Закроется фестиваль 25 октября спектаклем московского Театра на Юго-Западе. Гости привезут в наш город постановку по мотивам легендарной книги Брэма Стокера «Дракула».

Билеты уже в продаже. Возможна покупка по «Пушкинской карте».