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Общество18 сентября 2023 12:00

Главный пензенский фонтан начали готовить к зиме

Кроме того, к консервации подготовят и фонтан на улице Пионерской
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Несмотря на установившуюся теплую погоду, в Пензе начали активно готовиться к холодам. Одним из верных признаков этого является консервация фонтана в центре города. Как отметил на своих страницах в социальных сетях глава города Александр Басенко, сооружение пережило лето без особых поломок.

«Теперь необходимо поработать, чтобы перезимовал фонтан также без происшествий. Прогнозы синоптиков обещают Пензе теплую неделю, и именно за это время сотрудники МБУ «Пензавтодор» промоют чашу фонтана, продуют и снимут форсунки, погружные насосы. Все эти действия необходимо совершать при плюсовой температуре. После этого каркас будет обшит деревянным коробом и закрыт укрывным материалом», - сообщил градоначальник.

По его словам, большую часть работ граждане увидеть не смогут, так как проводиться они будут в подземной части фонтанной комплекса.

Также к консервации подготовят фонтан на улице Пионерской.

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