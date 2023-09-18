Главный пензенский фонтан начали готовить к зиме

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Несмотря на установившуюся теплую погоду, в Пензе начали активно готовиться к холодам. Одним из верных признаков этого является консервация фонтана в центре города. Как отметил на своих страницах в социальных сетях глава города Александр Басенко, сооружение пережило лето без особых поломок.

«Теперь необходимо поработать, чтобы перезимовал фонтан также без происшествий. Прогнозы синоптиков обещают Пензе теплую неделю, и именно за это время сотрудники МБУ «Пензавтодор» промоют чашу фонтана, продуют и снимут форсунки, погружные насосы. Все эти действия необходимо совершать при плюсовой температуре. После этого каркас будет обшит деревянным коробом и закрыт укрывным материалом», - сообщил градоначальник.

По его словам, большую часть работ граждане увидеть не смогут, так как проводиться они будут в подземной части фонтанной комплекса.

Также к консервации подготовят фонтан на улице Пионерской.