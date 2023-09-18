В Мордовии состоялось вручение премий «Время героев»

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Перед тем, как перейти к церемонии награждения победителей, Артём Здунов вручил государственные награды.

Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества посмертно награжден Василий Королев - уроженец с. Старые Найманы Большеберезниковского района.

Медалью «За отвагу» награжден Максим Абросимов, погибший при исполнении воинского долга – уроженец д. Ташто Кшуманца Большеигнатовского района. Медалью «За отвагу» он был награждён ещё при жизни, но её не успели вручить. Награды погибших героев были переданы их близким.

Специальной премией «Герой нашего времени» награждены участники СВО Алексей Конов, Иван Волков, Миразым Исмаилов, а также врач Кирилл Левкин.

По информации пресс-службы Главы Мордовии, реализуемая в республике при поддержке Президентского фонда культурных инициатив премия «Время героев» стала подлинно народной.

Как отметил Артем Здунов, в этом году в голосовании приняли участие около 200 тысяч человек. В Республиканском дворце культуры в этот день прошла церемония награждения победителей в 20 номинациях.