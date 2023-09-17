80 лет назад бойцы Красной Армии освободили от фашистов города Брянск и Бежица

Мемориал ветеранам Великой Отечественной войны в Токмаке Фото: соцсети

В сводке сообщалось, что, успешно форсировав реку Десна, сломив сопротивление противника, войска Брянского фронта овладели городами Брянск и Бежица.

Наши войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, овладели городом и портом Осипенко (Бердянск).

На Запорожском и Мелитопольском направлениях наши войска продолжали развивать наступление и, продвинувшись на отдельных участках от 6 до 12 километров, заняли свыше 60 населенных пунктов, в том числе, крупные населенные пункты Григорьевка, Рождественское, Воздвиженка, Верхний Токмак, Алексеевка, Ново-Троицкое, Ново-Васильевск, Луначарское и железнодорожные станции Мечетная, Гайчур, Бельманка.

По мере продвижения к 80-летней дате освобождения Токмака от нацистов в 43-ем их последыши в наши дни раз за разом обстреливают мирный городок, его дороги, школу, отстроенные объекты коммунального хозяйства.

В номере «Комсомолки» от 17 сентября 1943 года журналисты рассказывали, как советские люди восприняли присвоение звания Героя Советского Союза замученным фашистами комсомольцам - подпольщикам Краснодона, как сложили о них песню. А во время публичного придания суду предавших героев немецких холуев люди были готовы разорвать их на части.

Придет время. Та же участь ждет и сегодняшних uber alles и понад усе.

С кем геройски воевал работавший в Токмаке в 1921 году уездным военкомом дважды Герой Советского Союза генерал-майор Сидор Артемьевич Ковпак.