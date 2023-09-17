Более четырех тысяч жителей Мордовии приняли участие в «Кроссе нации»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

В субботу в Мордовии, как и в других регионах состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации». Его участники, в зависимости от уровня физической подготовки и возраста, пробежали разные дистанции.

Кроме того, в этот день состоялся юбилейный, 50-й по счету пробег имени Петра Болотникова – легендарный атлетический полумарафон для профессиональных спортсменов. В нем также приняли участие жители Пензенской и Нижегородской областей, Республики Татарстан и Беларуси.

Участников пробега поприветствовал глава региона Артем Здунов:

- 50 лет исполнилось пробегу имени величайшего нашего спортсмена Петра Болотникова. Для нас это большая честь, что ежегодно мы посвящаем наш бег его достижениям. Я рад, что здесь сегодня собрались трудовые коллективы, люди разных возрастов, - отметил он.

Победителей «Кросса нации» наградили медалями, дипломами и памятными подарками от Минспорта России. Для победителей и призеров межрегионального пробега памяти олимпийского чемпиона Петра Болотникова в полумарафоне предусмотрены денежные премии.