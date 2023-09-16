В Пензе состоялась рабочая встреча главы города с руководством «Горводоканала»

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Ранее от «РКС-Пенза» поступала в письменном виде информация о восстановлении на улично-дорожной сети города свыше трехсот колодцев за весенне-летний период, отмечает пресс-служба администрации города.

Проведенный мониторинг показал: на ряде указанных «Горводоканалом» адресов ремонтные работы не проводились, либо выполнены с нарушением нормативов – использованные материалы недопустимы для применения на дорогах города, что не позволит колодцам долго выдерживать нагрузки при постоянном движении автотранспорта.

Александр Наголюк отметил, что компанией принято решение выполнить дополнительное обследование данных объектов, чтобы привести их в нормативное состояние.

Озвученное в ходе встречи общее число находящихся в ведении «Горводоканала» колодцев впечатляет - 36 000 водопроводных и 48 000 канализационных. Очевидно, что при таких объемах важно концептуально оценить и их состояние, и потенциальную способность специалистов уважаемой организации «объять необъятное».

Разумеется, с пониманием баланса доходной-расходной частей при решении, с подобающим участием Управления ЖКХ, важнейшей городской задачи.

Вероятно, как никто другой, понимали это участники рабочего совещания.

В связи с большим объемом работ и низкими темпами восстановления люкового хозяйства ресурсоснабжающей организацией Александр Басенко поручил Управлению ЖКХ города составить перечень нуждающихся в ремонте колодцев водоснабжения и водоотведения на центральных магистральных улицах с наибольшим трафиком.

«Часть объектов, которые попадают под категорию капитального ремонта, муниципалитет, как собственник, возьмет на себя.

Колодцы на магистралях города надо восстанавливать, используя бетонные кольца, – сказал глава города.

В части восстановления «Горводоканалом» нарушенного благоустройства после ликвидации аварий на сетях градоначальник подчеркнул, что обязанность ресурсоснабжающей организации в период с апреля по октябрь приводить участки после вскрышных мероприятий в порядок.

Было отмечено, что в настоящее время насчитывается свыше двухсот незавершенных объектов, а 50 из них подлежали восстановлению еще в минувшем году.

Глава города предложил устранить все недоделки до конца октября.

Время покажет реалистичность, а, значит, весомость отданного распоряжения.