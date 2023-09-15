Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье15 сентября 2023 19:45

В Пензе организована еще одна реанимационная бригада скорой медицинской помощи

Седьмой бригаде реанимобиля на базе Пензенской областной станции «скорой» присвоен номер 77
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Располагаться она будет на подстанции № 6 областной станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Арбеково, - уточнил главный врач этого медицинского учреждения Владимир Атякшев.

«Ввод в работу еще одной реанимационной бригады - знаковое событие для Пензенской области, - отметил заместитель председателя правительства - министр регионального Минздрава Вячеслав Космачев, напутствуя медработников в пятницу, 15 сентября.

Как отмечает пресс-служба министерства, в планах открытие еще семи реанимационных бригад. Врачи-реаниматологи и средние медработники бригады реанимобиля - многопрофильные специалисты, чьи точные, профессиональные действиями ежедневно спасают сотни жизней.

Новости медициныИнтересное