В Пензе организована еще одна реанимационная бригада скорой медицинской помощи

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Располагаться она будет на подстанции № 6 областной станции скорой медицинской помощи в микрорайоне Арбеково, - уточнил главный врач этого медицинского учреждения Владимир Атякшев.

«Ввод в работу еще одной реанимационной бригады - знаковое событие для Пензенской области, - отметил заместитель председателя правительства - министр регионального Минздрава Вячеслав Космачев, напутствуя медработников в пятницу, 15 сентября.

Как отмечает пресс-служба министерства, в планах открытие еще семи реанимационных бригад. Врачи-реаниматологи и средние медработники бригады реанимобиля - многопрофильные специалисты, чьи точные, профессиональные действиями ежедневно спасают сотни жизней.