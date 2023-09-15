Грибные места в Пензенской области: куда ехать за опятами и груздями осенью 2023 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Пока погода позволяет, многие любители «тихой охоты» активно устремились в леса за грибами. Список мест, где они растут, почти каждый год остается неизменным. Кроме того, у каждого заядлого грибника есть свои, «проверенные» леса. Мы собрали для вас всю информацию о грибных местах в Пензенской области, которые можно посетить осенью 2023 года.
1. Окрестности села Старая Каменка – опята;
2. Окрестности санатория «Березовая роща» в Шемышейском районе - маслята, подберезовики, грузди, рыжики;
3. Дубовый лес рядом с поселком Мирный Мокшанского района – дубовики, грузди;
4. Окрестности города Городище – рыжики, подберезовики;
5. Деревня Нижний Катмисс, Сосновоборский район – белые грибы;
6. Арбековский лес – опята;
7. Окрестности села Русская Норка, Шемышейский район – рыжики;
8. Лес за поселком Золотаревка Пензенского района – подберезовики, белые;
9. Старый лес возле села Башкеевка Бессоновского района – почти все грибы, растущие в нашем регионе;
10. Лес рядом с селом Валяевка Пензенского района – белые, опята, подберезовики;
11. Окрестности поселка Студенец Каменского района – маслята, сыроежки, опята.
Удачной вам тихой охоты!