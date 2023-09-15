Школе в Городе Спутнике присвоили имя Льва Ермина

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Сегодня состоялась очередная 11-я сессия регионального парламента, в ходе которой был поднят вопрос о присвоении нескольким школам региона имен выдающихся земляков.

1 сентября в Городе Спутнике открылась новая школа – самая большая в ПФО. Присутствуя на праздничной линейке, губернатор Олег Мельниченко предложил присвоить учреждению имя Льва Борисовича Ермина, известного государственного деятеля, руководившего Пензенской областью с 1961 по 1979 год.

- Все, кто родился на пензенской земле, знают Льва Борисовича Ермина, как человека-легенду, известного на всех уровнях, – обратился к парламентариям губернатор Олег Мельниченко. – Его огромный вклад в развитие Пензенской области должен быть увековечен.

Депутаты поддержали инициативу единогласно.

Кроме того, спасской общеобразовательной школе №1 было присвоено имя Виктора Шпагина, бывшего директора учреждения и автора многих педагогических инициатив.

Как отметил министр образования Пензенской области Алексей Комаров, принятые законы о присвоении имен послужат средством воспитания подрастающего поколения, укреплению чувства патриотизма, гордости за свою школу, город, регион, страну.