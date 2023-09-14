Глава Мордовии подверг критике работу общественного транспорта в Саранске

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Накануне в ходе совещания в правительстве Мордовии была затронута тема работы общественного транспорта. С наступлением осени количество жалоб населения на длительное ожидание автобусов выросло.

Как рассказал глава городского округа Саранск Игорь Асабин, сейчас в столице Мордовии действуют 42 маршрута, из которых 34 автобусные, остальные – троллейбусные. При этом только 23 маршрута обслуживаются муниципальным предприятием «Горэлектротранс», остальные находятся в руках частых перевозчиков. Это, по словам Игоря Асабина, и является источником всех проблем: частники, ссылаясь на дефицит водителей, в вечернее время и в выходные дни выпускают на маршруты меньше транспорта.

Глава Мордовии поручил Игорю Асабину лично проверить жалобы горожан и прокатиться на автобусах в будние дни в час пик.

В ходе совещания были озвучены меры, которые руководство предприятия «Горэлектротранс» приняла для решения проблемы кадрового дефицита: в частности, в начале года работникам проиндексировали заработную плату. Кроме того, предприятие берет на себя расходы на обучение водителей и на частичную компенсацию аренды жилья для иногородних сотрудников.

Речь зашла и о транспортном обслуживании микрорайона «Юбилейный». Как доложил Игорь Асабин, было разработано два новых маршрута. Один будет ездит только внутри микрорайона, обеспечивая транспортную доступность до социальных учреждений, включая школы, детсады, поликлинику, и возможность пересадки на другие направления. Второй маршрут пройдет через микрорайон «Юбилейный» с Химмаша на Юго-Запад. Сейчас идет процедура их согласования, после чего будет выбран перевозчик.