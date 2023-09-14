В Пензе появится региональный филиал компании «Т Плюс»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сейчас наш регион находится в зоне ответственности мордовского филиала. Но, по словам губернатора, уже давно ведется речь о том, чтобы создать свой, пензенский: как было отмечено в ходе встречи, это позволит улучшить качество обслуживания населения.

Олег Мельниченко поблагодарил Виктора Вексельберга за то, что решение было принято. Филиал будет открыт уже в ноябре этого года. Как отмечает глава региона, это позволит проводить отопительные сезоны проводить в установленные, нормативные сроки и с надлежащим качеством.

Виктор Вексельберг поблагодарил главу Пензенской области за возможность провести конструктивные, содержательные переговоры.

- Могу согласиться с Вами в том, что изменение организационно-управленческой структуры, открытие в Пензе отдельного филиала должно способствовать повышению качества управления», - дополнил он.

Планируется, что мордовский филиал передаст пензенскому 400 километров сетей, две ТЭЦ, котельную и 136 центральных тепловых пунктов.