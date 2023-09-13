Пензенцы сдали больше тонны урожая в зоопарк

Фото: Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

В конце лета-начале осени многие владельцы огородов и дачных участков сталкиваются с ситуацией, когда полки в погребе уже забиты банками с солениями и вареньями, а остатки урожая все еще надо куда-то девать. И уже который год пензенский зоопарк предлагает горожанам решение этой дилеммы: вместо того, чтобы придумывать способы, как раздать кабачки родне и друзьям, можно просто принести их в учреждение.

И не только кабачки: зоопарк принимает любые фрукты, овощи, ягоды, плоды рябины, желуди и даже банки с вареньем. Акция «Добро делать просто» проводится круглогодично, но особенно актуальной становится в период сборов урожая. Все принесенные гражданами припасы пойдут на корм животным - ведь в преддверии зимы им тоже нужны витамины!

За месяц жители Пензы сдали в зоопарк больше тонны овощей и фруктов. Представители зоопарка поблагодарили неравнодушных граждан за помощь и напомнили, что акция продолжается.