В пензенском онкологическом диспансере пройдет День открытых дверей

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
В этот раз День открытых дверей будет посвящен ранней диагностике рака головы и шеи. Данный вид опухоли занимает шестое место в мире по заболеваемости.
К раку головы и шеи могут привести курение, злоупотребление алкоголем, вирус папилломы, травмы слизистых оболочек рта и языка. В зоне риска - мужчины в возрасте старше 40 лет, но в последние годы растет число заболевших и среди женщин и молодых людей.
Симптомы рака шеи и головы следующие:
- язвы, красные или белые пятна во рту;
- боль в горле и языке;
- охриплость;
- отек шеи;
- проблемы с глотанием;
- кровотечения из носа;
- ощущение односторонней заложенности носа.
Если один или несколько этих симптомов имеются у вас уже больше трех недель, это повод обратиться к врачу!
День открытых дверей состоится 16 сентября. Прием врача-онколога будет проводиться с 9:00 до 13:00 только по предварительной записи по телефону: 8-937-422-64-54 (звонки принимаются в рабочее время).
В день приема при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.