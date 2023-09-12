В пензенском онкологическом диспансере пройдет День открытых дверей

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В этот раз День открытых дверей будет посвящен ранней диагностике рака головы и шеи. Данный вид опухоли занимает шестое место в мире по заболеваемости.

К раку головы и шеи могут привести курение, злоупотребление алкоголем, вирус папилломы, травмы слизистых оболочек рта и языка. В зоне риска - мужчины в возрасте старше 40 лет, но в последние годы растет число заболевших и среди женщин и молодых людей.

Симптомы рака шеи и головы следующие:

- язвы, красные или белые пятна во рту;

- боль в горле и языке;

- охриплость;

- отек шеи;

- проблемы с глотанием;

- кровотечения из носа;

- ощущение односторонней заложенности носа.

Если один или несколько этих симптомов имеются у вас уже больше трех недель, это повод обратиться к врачу!

День открытых дверей состоится 16 сентября. Прием врача-онколога будет проводиться с 9:00 до 13:00 только по предварительной записи по телефону: 8-937-422-64-54 (звонки принимаются в рабочее время).

В день приема при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.