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Общество11 сентября 2023 15:00

Школу в Большом Вьясе сдадут в конце 2023 года

Об этом сегодня заявил губернатор Олег Мельниченко, посетивший строительную площадку во время рабочей поездки в Лунинский район
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Строительство школы на 160 мест в селе Большой Вьяс ведется по графику. На данный момент почти завершена отделка фасада, до конца октября строители благоустроят прилегающую территорию. До 15 сентября будет установлена модульная котельная, коммуникации уже подведены.

Сегодня строительную площадку посетил губернатор Олег Мельниченко. Глава региона напомнил, что школу должны сдать в декабре этого года.

- Строители работают в достаточно хорошем темпе, думаю, к назначенному сроку должны успеть, - подчеркнул глава региона.

КСТАТИ

В рамках рабочей поездки глава региона также осмотрел спортивную площадку, создаваемую в рамках программы «Газпром – детям» в поселке Лунино.

- Надо обратить внимание на благоустройство вокруг нового объекта, чтобы он выглядел достойно, обеспечить его доступность для ребят, - поручил губернатор.

Основная часть строительных работ здесь уже завершена.

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