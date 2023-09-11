Пензенские регбисты стали вторыми на первенстве России

Фото: пресс-служба РК «Локомотив»

За победу боролись юноши до 18 лет. В их числе - сборная Пензенской области и спортивная школа по регби города Пензы.

В первый день состязаний сборная команда Пензенской области провела три игры и во всех одержала победы, опередив по очкам представителей Московской и Калининградской областей, а также Республики Марий Эл.

Спортивная школа по регби города Пензы в первый день провела три матча против команд Республиканской спортивной школы по регби, сборной Краснодарского края и «Красного Яра». К сожалению, наши спортсмены так и не смогли набрать нужное количество очков для выхода из группы.

Второй день игроки сборной Пензенской области начали с победы в четвертьфинале над «Приморцем», после чего в полуфинале обыграли сборную из Краснодарского края.

В решающем матче турнира наши регбисты сразились с командой «Красный Яр». Матч завершился победой красноярцев со счётом 45:5.

По итогам первенства пензенцы поднялись на вторую ступень пьедестала почета.