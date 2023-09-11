Участники мотоклуба «Мирный лис» посетили пензенский Дом Мейерхольда

Фото: Пресс-служба театра

Как рассказали участники мотоклуба, попасть в Дом Мейерхольда было их давней мечтой. Они давно уже знают о необычной труппе Театра Доктора Дапертутто, состоящей только из мужчин, и всегда хотели увидеть ее вживую.

Очередную поездку «Мирный лис» запланировал так, чтобы 8 сентября оказаться в Пензе: в этот день в учреждении открывался новый сезон.

Участники мотоклуба посмотрели комедию «Влюбленный Журден» - импровизацию по пьесе Михаила Булгакова, который, в свою очередь, вдохновлялся «Мещанином во дворянстве» Мольера. Это история о простодушном мужчине из низших слоев общества, который влюбился в даму из высшего света.

Спектакль привел зрителей в восторг:

- Наконец, своими глазами увидели спектакль необычной труппы. А днем еще и на экскурсию попали. Много были наслышаны. Собирались пять лет. Теперь точно знаем, что приедем еще! – поделились впечатлениями участники мотоклуба.