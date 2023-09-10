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Здоровье10 сентября 2023 16:15

В Пензе штат психологов госпиталя для ветеранов войн пополнился специалистом

Успешно окончив Саратовский медицинский госуниверситет по специальности «Клиническая психология», Анастасия Губина пришла работать медицинским психологом в Пензенский областной госпиталь
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено Министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено Министерством здравоохранения Пензенской области

«Трудоустройство каждого медицинского работника для нас является важным событием», - говорит начальник госпиталя Вадим Аббакумов.

В медицинском учреждении созданы хорошие условия работы, диагностическое оснащение, оказывается помощь со стороны старших коллег, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

Для поэтапного устранения дефицита медицинских кадров в области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Пензенской области квалифицированными кадрами»

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