В Пензе штат психологов госпиталя для ветеранов войн пополнился специалистом

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«Трудоустройство каждого медицинского работника для нас является важным событием», - говорит начальник госпиталя Вадим Аббакумов.
В медицинском учреждении созданы хорошие условия работы, диагностическое оснащение, оказывается помощь со стороны старших коллег, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.
Для поэтапного устранения дефицита медицинских кадров в области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Пензенской области квалифицированными кадрами»