В Пензенской области проходит Кубок России по стендовой стрельбе

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Приветствуя участников соревнований во время торжественной церемонии открытия 9 этапа Кубка России по стендовой стрельбе, министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева пожелала спортсменам успехов и победы.

Президент федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Пензенской области Вячеслав Аксенов получил из рук Евгении Бочкаревой благодарность министерства.

Мероприятие в стрелково-стендовом комплексе «Светлая поляна» объединило порядка 80 спортсменов из 40 регионов России.

Пензенскую область на данных стартах представляет 15-летняя Елизавета Аксенова.

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Этап Кубка России проходит уже пятый год подряд.