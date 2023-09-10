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Спорт10 сентября 2023 6:26

В Пензенской области проходит Кубок России по стендовой стрельбе

Соревнования 9,10 сентября в стрелково-стендовом комплексе «Светлая поляна» объединили порядка 80 спортсменов из 40 регионов России
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Приветствуя участников соревнований во время торжественной церемонии открытия 9 этапа Кубка России по стендовой стрельбе, министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева пожелала спортсменам успехов и победы.

Президент федерации пулевой стрельбы и стендовой стрельбы Пензенской области Вячеслав Аксенов получил из рук Евгении Бочкаревой благодарность министерства.

Мероприятие в стрелково-стендовом комплексе «Светлая поляна» объединило порядка 80 спортсменов из 40 регионов России.

Пензенскую область на данных стартах представляет 15-летняя Елизавета Аксенова.

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

Этап Кубка России проходит уже пятый год подряд.

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