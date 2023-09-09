В Саранске открылся фестиваль «Театральная осень»

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Фестиваль «Театральная осень» проводится при поддержке Министерства культуры РФ уже в пятый раз. В этом году впервые площадкой мероприятия стала Мордовия. Свои спектакли зрителям здесь покажут театры из Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Татарстана и других республик. Все постановки пройдут с синхронным переводом на русский язык.

Церемония открытия фестиваля состоялась в пятницу, 8 сентября. Гостей и участников мероприятия поприветствовал глава республики Артем Здунов:

- К нам в республику приехали восемь театров, в том числе наши братья с Северного Кавказа, из поволжских регионов, - сказал он. - Мы развиваемся только тогда, когда обмениваемся опытом. Этот фестиваль - яркий этому пример.

Участников фестиваля приветствовал также генеральный директор Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом» Сергей Шуб:

- Этот фестиваль за годы своего существования путешествовал по разным городам России и показал, как велика и многообразна культурная палитра нашей Родины, как важно каждое художественное высказывание наших национальных республик, - сказал он.