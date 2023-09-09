В Пензе чествовали победителей и призеров конкурса «Лучший по профессии-2023»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор напомнил, что конкурс на звание лучшего в профессиональной деятельности среди представителей рабочих специальностей в этом году проводился в одиннадцатый раз. За это время в нем приняло участие около 3 тысяч человек.

По информации пресс-службы Правительства Пензенской области, Глава региона поблагодарил победителей и призеров конкурса за профессионализм и желание трудиться на благо родного края.

Победителям в каждой из номинаций Олег Мельниченко вручил дипломы. Также для них предусмотрены денежные поощрения - 400, 230 и 150 тыс. рублей за 1, 2 и 3 место, соответственно.

СПРАВКА «КП»

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в форме отраслевых состязаний по 10 номинациям, в которые входят самые востребованные специальности: электромонтер распределительных сетей, плиточник, штукатур-маляр, бульдозерист, оператор машинного доения коров, ветеринарный фельдшер, тракторист-машинист, водитель автобуса, швея, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.