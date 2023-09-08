Более 80% жилого фонда Пензы готово к отопительному сезону

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Как рассказали в Управлении ЖКХ города, на сегодня 2 254 из 2 623 многоквартирных домов с центральным отоплением готовы к пуску тепла. Еще 369 МКД должны предоставить пакет документов до конца сентября.

И.о. технического директора-главного инженера Пензенских тепловых сетей филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Иван Балашов доложил о том, что компания продолжает опрессовку внутриквартальных сетей

- На данный момент готовность составляет порядка 80%. Идет устранение аварийных ситуаций, заполнение сетей. Полное завершение гидравлических испытаний планируется к 15 сентября.

Глава города Александр Басенко напомнил присутствующим, что обычно отопление включают уже во второй половине сентября. В первую очередь тепло подадут в школы и детские сады, учреждения здравоохранения

- Наша общая задача – к этому времени обеспечить готовность тепловых сетей, – отметил Александр Басенко.