Евгения Бочкарева пообщалась с командой футбольного клуба «Зенит»

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

В мероприятии также приняли участие председатель федерации футбола области Александр Калашников, директор центра развития футбола «Зенит» Дмитрий Сергеев, главный тренер клуба Александр Данцев, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

«Нам важно знать, что волнует наших спортсменов, и чем мы можем помочь. Мы прислушиваемся к вашим предложениям по развитию и реализации футбола в Пензе, тем более, что в 2023 году эта замечательная игра в Сурском крае празднует юбилей – 105 лет», – сказала Евгения Бочкарева.

«В этом сезоне мы пригласили нового главного тренера Александра Данцева. В целом, команда преобразилась, мы ставим высокие задачи по ходу сезона», - отметил Дмитрий Сергеев.

«Зенит» достойно начал сезон. Из семи проведенных матчей пензенская команда трижды завершала игры победителем. Два матча сведены к ничейному результату.

Александр Калашников пожелал «Зениту» успешного продолжения сезона.

Самые опытные игроки, а также руководство и тренеры клуба получили из рук министра ведомственные награды.